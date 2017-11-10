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Erdoğan: Atatürk dedik diye senaryo yazıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü anma programında konuştu.

10.11.2017 - 12:39
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Erdoğan: Atatürk dedik diye senaryo yazıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda kendilerine yönelik Atatürk'le ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan: Atatürk dedik diye senaryo yazıyorlar

Erdoğan: Atatürk dedik diye senaryo yazıyorlar- VİDEO

"SÖYLEMİ MARKSİST ÇEVRELERİN TEKELİNE Mİ BIRAKACAĞIZ"

Erdoğan; "Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir?" dedi ve ekledi: "Birileri çıkmış biz Atatürk'e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelerin tekeline mi bırakacağız?"

Erdoğan: Atatürk dedik diye senaryo yazıyorlar

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