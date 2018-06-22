Erdoğan: Aziz Sancarların sayısı artacak

24 Haziran seçimleri önce son mitinglerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kartal'ın ardından Maltepe'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"ÜNİVERSİTELERDEKİ HARCI KİM KALDIRDI"

"Biz kitabımızı alabiliyor muyduk? Üniversitelerdeki harcı kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Biz geldiğimizde 45 lira burs alıyordu öğrenciler şimdi 270 lira. Bunlardan ne genel başkanın ne de Bay Muharrem’in haberi var! 580 bin öğretmen atadık.





"AZİZ SANCARLARIN SAYISI ARTACAK"

Bay Kemal ne diyor? Ne kadar varsa atayacağız. Ya dürüst ol dürüst. Bunların işi gücü yalan. Üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Üniversitelerimizde inşallah kısa bir zaman sonra Türkiye kaliteyi de yakalayacak. Kaliteyi de yakaladığı zaman Aziz Sancarların sayısı da bir, iki olmayacak. İnşallah, bunların sayısı da artacak, bu konuda da kararlıyız.

KÖPRÜ FİYATLARINA YAPILAN ELEŞTİŞRİLERE CEVAP

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile alakalı olarak da ne diyorlar? ‘Efendim Özal’ın yaptığı köprünün fiyatı şu, Demirel’in yaptığı köprünün fiyatı bu. Bayramda tamamen ücretsiz yaptılar.’ Tamam, Bay Muharrem sen de ücretsiz olandan geç. Ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde? Oradan gitme. 15 sene sonra o köprü ne olacak? Bu da devlete verilecek.





"TERÖR MENSUPLARI MALTEPE'Yİ YÖNETİYOR HALE BAK"

Maltepe Belediyesi’nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP’den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe’yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına. Terör örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümediler mi? Ankara’dan İstanbul’a yürümediler mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?

AK Parti ne aldatan olur, ne aldanan olur. Bu adımları kararlılıkla attık. Türkiye’de 25 havalimanı vardı, bu sayı 59’a çıktı. Neredeyse lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bunlara sorsan, bundan da rahatsızlar.”