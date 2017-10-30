Erdoğan-Aziz Yıldırım görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe'de resepsiyon verdi.

Resepsiyona Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ile Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın oyuncuları, farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular ve Arsenal'in Türk asıllı Alman milli futbolcusu Mesut Özil de katıldı.

FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ DURUMUNU SORDU

Davete katılan spor adamlarıyla tek tek sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile uzun süre sohbet etti.

Bir Fenerbahçe taraftarı olan Erdoğan, başkan Aziz Yıldırım'dan takımın ligdeki durumuyla ilgili bilgi aldı.