Erdoğan bağlantı yaptı Katar televizyonu canlı yayına girdi

Katar'da yapılan münazara yarışmasının ardından canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Katar televizyonu canlı yayına girdi. Erdoğan'ı canlı yayında gören Katarlılar tezahüratlarda bulundu.

KATAR TV ERDOĞAN'I GÖRÜNCE YAYINA GİRDİ

Canlı bağlantı yapan Erdoğan, 52 ülkeyi geride bırakarak 1. olan kızları tebrik etti. Canlı yayına giren Katar televizyonuna da selam gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayında gören salondakiler, "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Türkiye" tezahüratlarında bulundular.

Erdoğan'ı gören Katar televizyonu canlı yayına geçti VİDEO