Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın aldığı seçim zaferi sonrası ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Külliye'deki toplantıda Binali Yıldırım da yer aldı.

40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığı için tebrik etti. İkili arasındaki görüşme 40 dakika sürdü.

YOL HARİTASI BELİRLEDİLER

Görüşmede bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceğine dair strateji geliştirildi.

OHAL KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi OHAL'in kaldırılacağının sinyallerini vermişti. İkili arasındaki görüşmede de bu konu ilk gündem maddesi oldu. Erdoğan, OHAL'in kaldırılması planı ile ilgili Bahçeli'ye bilgi verdi.

BAHÇELİ'NİN BEDELLİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

Ardından seçim öncesinin en sık tartışma konularından olan bedelli askerlik meselesi ele alındı. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'dan bedelli askerlik meselesinin Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş alınarak gerçekleştirilmesini istediği belirtildi.

Bahçeli, seçimlerden önce yaptığı açıklamada bedelli askerliğe karşı olmadığının sinyallerini vermişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI VE YENİ KABİNE

Erdoğan'la Bahçeli'nin gündeminde Meclis Başkanlığı ve yeni kabine de vardı.

Bu konunun detayları ile ilgili bilgiler kulislerde bile yer almıyor. Ancak MHP'nin kendi Meclsi Başkanı adayını çıkaracağı biliniyor. Bu durumda AK Parti'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği henüz netlik kazanmadı.