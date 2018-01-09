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Erdoğan, Bahçeli'nin desteğine karşılık verdi

Siyasette yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin 2019 desteğinin ardından MHP ile ittifaka yeşil ışık yakan açıklamayı yaptı: Bahçeli ile bir araya geliriz. Yolumuza yürürüz.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 12:30..
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Erdoğan, Bahçeli'nin desteğine karşılık verdi

Erdoğan, Bahçeli'nin desteğine karşılık verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan" açıklamasına ilk tepkiyi verdi.

"BAHÇELİ'NİN MİLLİ DURUŞU"NA TEŞEKKÜR

Seçimler arifesinde Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri'ne teşekkür etti ve ekledi: "Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki; şu ne der, bu ne der. Biz ne deriz, aslolan budur."

Erdoğan, Bahçeli'nin desteğine karşılık verdi ViDEO

"BİR ARAYA GELİRİZ, YOLUMUZA YÜRÜRÜZ"

Erdoğan, MHP'nin "Cumhur ittifakı" planına da yeşil ışık yakarak şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz."

Erdoğan, Bahçeli'nin desteğine karşılık verdi

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