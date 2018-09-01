Erdoğan balık sezonunu açtı

Kireçburnu'ndaki açılışta vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, av sezonunun bereketli geçmesi için dua etti.

400 BİN TONA YAKIN ÜRÜN TEMİN EDİLİYOR

Sahilde bekleyen balıkçılar ve vatandaşlara bir konuşma yapan Erdoğan, "Allah'tan av sezonunun bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda denizden 300-400 bin ton balık ve su ürünü temin ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir." şeklinde konuştu.

"AV YASAĞINA MUTLAKA RİAYET ETMELİYİZ"

Erdoğan, kişi başı balık tüketiminin artmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizin yeniden balıkla buluşturulmasını istediğini ifade eden Erdoğan, "Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Hiçbir kanun, polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun." dedi.