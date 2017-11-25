Erdoğan, Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

BALIKESİR'İ ALACAĞIZ DİYE AHKAM KESİYOR

CHP Lideri, Balıkesir'in de içinde olduğu alınacak şehirler listesi yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nun listesine Balıkesir'den seslendi: "İçinde Balıkesir'in de olduğu bir liste yapmış, alacağız diye ahkâm kesiyor. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış."





SEVGİLİ KEMAL...

Kılıçdaroğlu'na hodri meydan çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı, "Sevgili Kemal, Balıkesir burada, gel de al. Hodri meydan. Balıkesir'den bu çarkçı Kemal'a hak ettiği cevabı verecek bir sonuç bekliyorum." dedi.

Erdoğan: İşte Balıkesir burada gel de al- VİDEO