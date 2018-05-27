Erdoğan Balıkesir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde vatandaşlara hitap ediyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"24 Haziran'da yeni yönetim sistemi ile güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Balıkesir'e 16 yılda 25 katrilyon yatırım yaptık. Konuşuyorlar. Bunlar çırak bile değil.

7 bin 330 konut yaptık. Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeycek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz.

Bu yatırımları durduracağım diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili ağacı yok. Şimdide durduracağım diyor. Biz diyorum Kanal İstanbul diyor ki neden yapayım para yok ki. Bunlar kör cahiller.

Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz.

Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi 3,5 kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de, iradeyi de, tasdiki de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için değil, milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk."