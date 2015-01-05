Erdoğan Bayraktar kimdir

Erdoğan Bayraktar 1948 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.

Mühendislik ve siyasi yaşamı arasında, Bayraktar, evlendi ve 5 çocuk babası oldu.

YÜKSEK LİSANS DERECESİ ALDI

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda, “Metropol Şehirlerde Alternatif Yerleşim Birimleri” konusunda Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktora tezini de “İnşaat Sözleşmeleri” konusunda da hazırladı.

Askerlik vazifesini sürdürdüğü sırada 6 bin konut inşaatının “Kontrol Amir Vekili” olarak çalıştı. 1973- 1994 yılları arasında özel sektörde 21 yıl müteahhit ve konut yapı kooperatif yöneticiliği yaptı. Bu süreçte 3 bin konut, ofis ve sanayi işyeri üretiminde bulundu.

KİPTAŞ'TA GENEL MÜDÜRLÜK

1989 – 1999 yılları arasında, İstanbul ve Eminönü Belediyeleri’nde Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Ayrıca, 1994 yılı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan “KİPTAŞ”ı kurdu ve 4,5 yıl Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Ayrıca görevi devam ederken, İstanbul’un 11 farklı bölgesinde 17 bin konutlu yerleşim yeri üretimini gerçekleştirdi.

10 AY AMERİKA'DA EĞİTİM ALDI

1999’da, ABD’de, 10 ay sürecek Yabancı Dil ve İnşaat Teknolojileri eğitimi aldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde konut, işyeri, kooperatifçilik ve gayrimenkul sistemleri hakkında eğitim ve seminerlere katıldı.

2000’de ülkesine döndüğünde Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş’de 1 yıl Genel Müdürlük yaptı.

TOKİ BAŞKANLIĞI YAPTI

2002 Aralık – 2011 Mart tarihleri arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut HYO Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Bu süreçte, 81 il, 800 ilçede 1900 şantiyede 512 bin konut uygulaması başlattı. Bunların yanında bir de 875 okul, 150 hastane ile altyapı çevre düzenlemesi ve diğer sosyal donatıları da yaptı.

“Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Üretimi” projesiyle İspanya Kraliyet Ailesi tarafından “Kraliyet Nişanı” ödülüne layık görüldü.

TRABZON MİLLETVEKİLİ OLDU

11 Haziran 2011’de yapılan seçimlerde “Ak Parti Trabzon Milletvekili” görevine geldi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümeti’nde 2,5 yıl “Çevre ve Şehircilik Bakanı” olarak görev aldı.

Bu süreçte bir yandan da TOKİ Başkanı iken başlattığı “Kentsel Dönüşüm” çalışmalarını “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü” projesi ile bağlantılı yürüterek ülke genelinde yaygınlaştırdı.

FAHRİ DOKTORA UNVANI ALDI

Bayraktar, kariyeri boyunca sadece ulusal ve uluslararası pek çok konferansa katılmadı. Bir de üniversitelerde şehircilik, kentsel dönüşüm, inşaat sektörü, gayrimenkul geliştirme ve finansmanı, konut politikaları ve TOKİ uygulamaları konularında dersler ve seminerler verdi.

Yaptığı çalışmalar, ona farklı zamanlarda “Gazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversite”lerinden 5 Fahri Doktora unvanı getirdi.

KİTAPLARI

Bayraktar, 2006’da “Gecekondu ve Kentsel Yenileme”, 2007’de “Bir insanlık Hakkı Konut: TOKİ’nin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği”, 2013’te “Şehirlerin Dönüşümü” ve 2014’te de “Model Şehirler, Avrupa – Amerika” adını verdiği kitaplarını yayımladı

İSTİFASI

Erdoğan Bayraktar, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 yargısal darbe girişimi sırasında yapılan operasyonlar çerçevesinde 25 Aralık tarihinde bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.



