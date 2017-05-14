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Erdoğan Bayraktar'dan memkeletine vefa

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yaptırılan Of Gürpınar Kur'an Kursu hizmete açıldı.

14.05.2017 - 05:27
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Erdoğan Bayraktar'dan memkeletine vefa

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve vatandaşların katılımı ile açılışa katışan Bayraktar, yaptığı konuşmada böyle bir hizmet kurumunu islama hizmet edecek bir eğitim kurumunu Of ilçesine kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İnsan doğduğu toprakları unutmamalı, bizler vatanımıza aşık insanlarız, isterizki bu topraklarda yetişen nesiller vatana millete hayırlı olsun, dinine bağlı İslam dinini yaşatabilecek güzel temiz nesiller büyütelim. Bu manada memleketimize böyle bir yatırım yaptık. Allah hayırlı etsin. Allah islam dinine Müslümanlığa siper olacak nesillerin burada yetişmesine yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bayraktar'dan memkeletine vefa

Trabzon Valisi Yücel Yavuz'da Bayraktar ailesine teşekkür ederek yaptıkları bu hayrın Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualarla kesildi.

Erdoğan Bayraktar'dan memkeletine vefa

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