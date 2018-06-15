Ailesi tarafından 2 gündür kayıp olarak aranan İbrahim Karagün'ün, cansız bedenine baraj kenarında ulaşıldı.

Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.

Erdoğan, bayram namazı için Üsküdar'da

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Erdoğan: Kudüs'ü İsrail'in insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de yeniden oylanan ve kabul edilen Filistin kararını 'tarihi bir dönüm noktası' olarak yorumladı.