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Erdoğan, bayram namazı için Üsküdar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.
DHA | 15.06.2018 - 06:11..
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Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
AYRINTILAR GELECEK..
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