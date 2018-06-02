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Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 00:55..
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Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi.

"UYGUNSA ÖNÜNÜ AÇARIZ"

Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığım oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan: Bedelli askerlik seçimden sonra gündemimizde olacak VİDEO

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