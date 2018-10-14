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Erdoğan Beylerbeyi'nde alışverişini kendisi yaptı

Başkan Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastaneden alışveriş yaptı.

AA | 14.10.2018 - 23:54..
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Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, açılış hazırlıklarında sona yaklaşılan Çamlıca Camisi'ne geldi. Erdoğan, burada incelemelerde bulunduktan sonra Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

SEVENLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sonra Kısıklı'daki konutuna geçmek için buradan ayrıldı.

Yolu üzerinde vatandaşların sevgi gösterilerine aracından el sallayarak karşılık veren Erdoğan, alışveriş yapmak için bir pastaneye girdi.

Erdoğan, alışveriş sonrası dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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