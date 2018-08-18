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Erdoğan, bir kez daha AK Parti Genel Başkanı seçildi

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 17:29..
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Erdoğan, bir kez daha AK Parti Genel Başkanı seçildi

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için yapılan seçim sonuçlandı.

1380 GEÇERLİ OY TAMAMINI ALDI

Kongre Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, seçim sonuçlarına göre kayıtlı 1457 delegeden bin 381'inin oy kullandığını, 1380 oyun geçerli, 1 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Şahin, Başkan Erdoğan'ın, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylama ile belirlendi.

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