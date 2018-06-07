Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi temel atma töreninde, Mersin'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı icraatları anlatan Erdoğan, "Boş durmuyoruz, Tarsus'a modern bir hastane kavuşturuyoruz" dedi.

"MERSİN DEVLET HASTANESİ İLE KENDİMİZİ İSPAT ETMEDİK Mİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin temellerini bugün atıyoruz. Birileri palavrea atar, biz iş yaparız. Zaten Mersin Devlet Hastanesi ile biz kendimizi ispat etmedik mi? Mersin'de şehir hastanesi yapan AK Parti iktidarı Tarsus'ta da 600 yataklı devlet hastanesini yapar.

Erdoğan: Birileri palavra atar biz iş yaparız VİDEO

"TARSUS'U BAMBAŞKA BİR LİGE TAŞIYACAK"

Ve bunun maliyeti ne biliyor musunuz? 150 trilyon liralık bu yatırım Tarsus'u sağlıkta bambaşka bir lige taşıyacak. Hastane tamamlandığında Tarsuslu kardeşlerim şehir hastaneleri kalitesinde bir sağlık hizmeti alacak. Bu önemli yatırımın Tarsus'a hayırlı olmasını diliyorum."