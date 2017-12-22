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Erdoğan, BM'nin Kudüs kararını değerlendirdi

Dünyanın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha söyleyen Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray'ın tehditlerinden önce 190 oy beklediklerini ifade etti.

AA | 22.12.2017 - 11:28..
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Erdoğan, BM'nin Kudüs kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda kameralar karşısına geçti.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür derken bunu kastediyorduk. Bir kez daha söylüyoruz, dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den 196 kez büyüktür." diye konuştu.

Erdoğan, BM'nin Kudüs kararını değerlendirdi VİDEO

"160 İLE 190 ARASI KABUL OYU BEKLENİYORDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çekimser davranan veya katılmayanların da yeri büyük ihtimalle 128'in yanıdır. Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ile 190 arası kabul oyunun çıkacağı istikametiydi.

Erdoğan, BM'nin Kudüs kararını değerlendirdi

"BEYAZ SARAY TELEFONUN BAŞINA GEÇTİ..."

Ama Beyaz Saray telefonun başına geçti, oradan tek tek tehdit etti. İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı. Demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur." diye devam etti.

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