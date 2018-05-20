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Erdoğan, Bosna Hersek'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic'le bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısında ortak basın toplantısı düzenledi.

İHA | 20.05.2018 - 15:38..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6’ncı Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği Saraybosna’da Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç’le bir araya geldi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşlar kaşıladı. Erdoğan ve İzzetbegovic ile birlikte vatandaşları selamladı.

BOSNA HERSEK'LE İKİLİ İLİŞKİLER

İkili daha sonrası ortak basın toplantısına geçti. Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"Üç yıl aradan sonra Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Az önce Sayın İzzetbegovic kardeşimle gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerimizi yaptık.

İkili ilişkilerimizin ticari, ekonomik, turizm, askeri yönlerini ele alırken, bunun geliştirilmesi üzerine konuştuk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne desteğimizi vurgulamak isterim. 24 Haziran'da bizim seçimlerimiz var, 7 Ekim'de Bosna Hersek'in seçimleri var. Bu seçimlerin ülkelerimizin birliği ve beraberliği için birer vesile olmasını temenni ediyorum.

Erdoğan, Bosna Hersek'te konuştu


"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 1 MİLYAR DOLAR"

Bosna Hersek'in seçim öncesi gündemini meşgul eden seçim kanunu meselesini ülkenin iç meselesi olarak kabul ediyoruz. Tarafların konuyu sağduyu yoluyla çözeceğine inanıyoruz. İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolar. Bunu yükseltecek potansiyel iki ülkede de var.

Ulaşım, lojistik, turizm, tarım ve hayvancılık konularında yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Türk firmalarını Bosna Hersek ve tüm Balkanlarda yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Beklentimiz Türk yatırımcı ve şirketlere Bosna Hersek'te daha fazla iş yapma imkanı sağlanmasıdır.

Bosna Hersek için NATO eylem planının uygulanması konusunda çabamızı sürdüreceğiz. Bosna Hersek'in AB üyeliği için gerekleri yerine getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yakalanan bu ivmenin sekteye uğramamasını temenni ediyoruz."

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