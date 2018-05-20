taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

Erdoğan, Bosna Hersek'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Avrupa'da yaşayan Türklere hitap etti.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 17:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan, Bosna Hersek'te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

BOSNA'YI HİÇ AYRI DÜŞÜNMEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Biz hiçbir zaman Bosna'yı ayrı düşünmedik. Bu yola devam ettik ve devam edeceğiz, Savaştan sonra Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak için gurbetçi olarak yollara düştük. O günlerin üzerinden 65 yıl geçti. Bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. 1000 yıl önce orta asya'dan gelip Anadolu'yu kendine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardır. Bir ayağıyla orada, bir ayağıyla Avrupa'da olmuştur.

BİZİ AYIRAMAZLAR

Birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da, asla başaramayacaklar. Kardeşlerim biliyorsunuz, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP'si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı.

BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 41'E YÜKSELDİ

19 yıl önce dünya genelinde 12 büyükelçiliğimiz vardı, hamdolsun şimdi bu sayı 41'e yükseldi. Girmediğimiz ülke kalmadı. Bizler askerlikten, tapuya, birçok işlemi kolaylaştırdık. Öğreniminin yurtdışında yapan evlatlarımızdan 4 bini ülkemizde eğitim öğretim görüyor. Düzenlediğimiz programlarla yurtdışındaki öğrenim gören gençlerimizi ülkemizde ağırladık.

ALÇAKLARIN GÜCÜ BİZE YETMEZ

"Bugün kimi ülkeler, bizlere karşı tavır takınıyorsa, bu bizim oradaki vatandaşlarımızın dağınıklığındandır. Bizleri bölüyorlar, birbirimizi düşürüyorlar. Avrupa'ya gittiğimizde bir tarafta Türk bayrağı bir tarafta örgüt paçavralarıyla karşılaşıyoruz. Geçen hafta Chatcam House'da konuşurken bir Karadenizli bacı elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler onun elinden bayrağı almaya yeltendiler. Ama benim bacım, nene hatun, Şerife Bacı o alçağa, o namussuza o bayrağı kaptırmadı. Bu alçakların bizim hanımefendi kardeşlerimize bile gücü yetmez.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan, Bosna Hersek'te konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic'le bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısında ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'ya geldi
Avrupa'daki Türklere seslenmek için Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı.
Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye destek için kuyruğa girdiler
Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sayılı günler kala, adaylar propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Seçmenler, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye bağış yapmak için sıraya girdi.
Genel seçim 2018: Oy pusulası sıralı tam listesi
YSK, 24 Haziran seçimlerinde oy pusulasında partilerin hangi sıralamayla yer alacağını belirleyen kurayı çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

295
YSK oy pusulası kurasını çekti

YSK oy pusulası kurasını çekti

269
Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

192
Hulusi Akar askerlerle iftar yaptı

Hulusi Akar askerlerle iftar yaptı

82
Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

100
Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

202
Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM