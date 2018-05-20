Erdoğan, Bosna Hersek'te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

BOSNA'YI HİÇ AYRI DÜŞÜNMEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Biz hiçbir zaman Bosna'yı ayrı düşünmedik. Bu yola devam ettik ve devam edeceğiz, Savaştan sonra Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak için gurbetçi olarak yollara düştük. O günlerin üzerinden 65 yıl geçti. Bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. 1000 yıl önce orta asya'dan gelip Anadolu'yu kendine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardır. Bir ayağıyla orada, bir ayağıyla Avrupa'da olmuştur.

BİZİ AYIRAMAZLAR

Birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da, asla başaramayacaklar. Kardeşlerim biliyorsunuz, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP'si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı.

BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 41'E YÜKSELDİ



19 yıl önce dünya genelinde 12 büyükelçiliğimiz vardı, hamdolsun şimdi bu sayı 41'e yükseldi. Girmediğimiz ülke kalmadı. Bizler askerlikten, tapuya, birçok işlemi kolaylaştırdık. Öğreniminin yurtdışında yapan evlatlarımızdan 4 bini ülkemizde eğitim öğretim görüyor. Düzenlediğimiz programlarla yurtdışındaki öğrenim gören gençlerimizi ülkemizde ağırladık.

ALÇAKLARIN GÜCÜ BİZE YETMEZ

"Bugün kimi ülkeler, bizlere karşı tavır takınıyorsa, bu bizim oradaki vatandaşlarımızın dağınıklığındandır. Bizleri bölüyorlar, birbirimizi düşürüyorlar. Avrupa'ya gittiğimizde bir tarafta Türk bayrağı bir tarafta örgüt paçavralarıyla karşılaşıyoruz. Geçen hafta Chatcam House'da konuşurken bir Karadenizli bacı elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler onun elinden bayrağı almaya yeltendiler. Ama benim bacım, nene hatun, Şerife Bacı o alçağa, o namussuza o bayrağı kaptırmadı. Bu alçakların bizim hanımefendi kardeşlerimize bile gücü yetmez.

