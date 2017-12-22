Erdoğan: Böyle güçlü gençlik kolları hiçbir partide yok

Partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Erdoğan konuşma yaptı. Konuşmasında AK Parti Gençlik Kolları'yla önceki akşam yaptığı MKYK'ya değinerek şu açıklamayı yaptı:

Bu kadar güçlü gençlik kollarıhiçbir partide yok VİDEO

"Geçen akşam Gençlik Kolları MKYK'sını yaptık. Tabi rabbime hamd ettim. Çünkü kalifikasyonu bu kadar yüksek bir merkez karar yönetim kurulu, nitelik itibarıyla bu kadar güçlü niteliğe sahip bir MKYK'sı olan gençlik kolları hiçbir siyasi partide yoktur, olamaz."

Bu kadar güçlü gençlik kolları hiçbir partide yok VİDEO