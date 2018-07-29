Erdoğan BRICS’e 'Türkiye'yi de alın' çağrısında bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da katıldığı BRICS Zirvesi’nde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu olan BRICS'e Türkiye'yi de dahil etmeleri çağrısında bulunduğunu söyleyen Erdoğan, üye ülkelerin genişlemeye olumlu baktıklarını belirtti.

"ÖNEMLİ FIRSATLAR YARATABİLİR"

Erdoğan G-20 zirvesinde de bu ülkelerle birlikte olunduğunu ifade ederken, "Bu 5 ülke ile G-20’de beraberiz. Temenni ederim ki bizi buraya alacak adımı atarlar. Biz de BRICS’te yerimizi alırız. Onlarla birlikte geniş katılımlı bir zirve gerçekleşti. BRICS üyeleri Türkiye’nin platforma katılımına olumlu bakıyor. BRICS’e üyelik, gerçekten önemli fırsatlar yaratabilir." şeklinde konuştu.

"BU ZARAR DEĞİL FAYDA SAĞLAR"

Erdoğan ayrıca, platformun yeni adının da 'BRICST' olması önerisinde bulunduğunu söylerken, "Dünyadaki bu tür oluşumlardan kaçmamızın doğru olmayacağına inanıyorum. Bu tür oluşumlar içerisinde yer almak, yapılacak atılımlara ortak olmak anlamına gelir. Bu da zarar değil, fayda sağlar." dedi.