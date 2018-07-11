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Erdoğan Brüksel yolunda

Başkan Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel'e hareket etti. Başkan, dün de Azerbaycan ve KKTC'ye gitmişti.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 09:14..
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Erdoğan Brüksel yolunda

Başkan Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel'e hareket etti. Başkan, dün de Azerbaycan ve KKTC'ye gitmişti.

NATO ZİRVESİNDE KRİTİK BULUŞMALAR

Önemli ve stratejik konuların ele alınacağı NATO'da, Başkan Erdoğan dünya ülkelerinin liderleriyle görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi planlanan Erdoğan, Münbiç meselesini Trump ile karşılıklı olarak ele alacak.

Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin lideriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak. Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.

ZİRVEDE TÜRKİYE İÇİN İLKLER

NATO Zirvesi birçok ilke sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ettikten sonra ilk katıldığı uluslararası zirve, NATO Liderler Zirvesi olacak. Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin "Milli Savunma Bakanı"; Berat Albayrak ise "Hazine ve Maliye Bakanı" sıfatıyla ilk kez zirveye katılacak. Zirvede, Orgeneral Yaşar Güler de "Genelkurmay Başkanı" olarak ilk kez yer alacak. ToplantI ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında yapılacak

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