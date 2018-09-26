Amerika'da Reuters'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü papaz Brunson'un durumunun 12 Ekim'de verilecek kararla belli olacağını söyledi.

"FETÖ AMERİKA'DA YARGILANMIYOR"

Türkiye'de kararı yargının vereceğini söyleyen Erdoğan, "Benim bir tasarruffum yok. Kararı yargı verecek. Türkiye yargının bağımsızlığını savunuyor." dedi.

ABD'de terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in yargı karşısına çıkmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örneğin Amerika'da şu anda Türkiye'de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan ve devlete karşı darbe girişiminde bulunan FETÖ Amerika'dadır." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek ViDEO

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ve Amerika'da bulunan bu zat yargılanmıyor. Yargılanmamakta buradaki yetkililer direnmektedirler. Halbuki suçluların iadesi anlaşması vardır. Anlaşma olmasına rağmen buradaki Fetullah Gülen denilen bu şahıs deport edilmek suretiyle bırakılabilecekken bırakılmamaktadır."