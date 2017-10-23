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Erdoğan: Bu yola koltuk sevdasıyla çıkmadık

Melih Gökçek'in istifa edeceğini duyurduğu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan açıklama yaptı.

23.10.2017 - 20:00
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Erdoğan: Bu yola koltuk sevdasıyla çıkmadık

Gökçek'in istifasını duyurduğu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

BİZLER YOLA HİZMET SEVDASIYLA ÇIKTIK

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."

Erdoğan: Bu yola koltuk sevdasıyla çıkmadık

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