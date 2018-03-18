Erdoğan: Çanakkale Köprüsü'nü 2022'de açacağız

Dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini 2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleriyle gerçekleştirecek olan Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece gündeme ilişkin değil, aynı zamanda projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART 2022'DE AÇILACAK

10 değişik ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlanan proje için açılış tarihi de artık netleşti. Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de hizmete sunulacağını açıkladı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bugünü daha da anlamlı hale getirmek için Türkiye'nin mega projelerinden bir tanesini, dünyanın en uzun asma köprüsünün temelinin atıldığını dile getiren Yıldırım, "Çanakkalemize hayırlı, uğurlu olsun. Geçen yıl hazırlıklarını yaptık. Bugün, az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle denizin içindeki köprü temelinin ilk harcını koyacağız. Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü, iki kule arasındaki açıklık tam 2 bin 23 metre. Ne demek, 2023'e giderken Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru Türkiye'ye, Çanakkale'ye, şehitler diyarına en uzun köprüyü armağan etmek demektir. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GÜVENMEYE DEVAM EDİN"

Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e, Cumhuriyetin 100. yılına büyük eserlerle yürümeye devam edeceğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'ye güvenmeye devam edin." diye konuştu.