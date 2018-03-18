taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Erdoğan: Çanakkale Köprüsü'nü 2022'de açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nü 18 ay önce bitirmeyi planladıklarını ve projenin 18 Mart 2022 tarihinde hizmete gireceğini müjdeledi.

AA | 18.03.2018 - 14:34..
  1. Haberler
  2. Projeler
Erdoğan: Çanakkale Köprüsü'nü 2022'de açacağız

Dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini 2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleriyle gerçekleştirecek olan Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece gündeme ilişkin değil, aynı zamanda projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART 2022'DE AÇILACAK

10 değişik ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlanan proje için açılış tarihi de artık netleşti. Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de hizmete sunulacağını açıkladı.

Erdoğan: Çanakkale Köprüsü'nü 2022'de açacağız

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bugünü daha da anlamlı hale getirmek için Türkiye'nin mega projelerinden bir tanesini, dünyanın en uzun asma köprüsünün temelinin atıldığını dile getiren Yıldırım, "Çanakkalemize hayırlı, uğurlu olsun. Geçen yıl hazırlıklarını yaptık. Bugün, az sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle denizin içindeki köprü temelinin ilk harcını koyacağız. Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü, iki kule arasındaki açıklık tam 2 bin 23 metre. Ne demek, 2023'e giderken Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru Türkiye'ye, Çanakkale'ye, şehitler diyarına en uzun köprüyü armağan etmek demektir. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GÜVENMEYE DEVAM EDİN"

Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e, Cumhuriyetin 100. yılına büyük eserlerle yürümeye devam edeceğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'ye güvenmeye devam edin." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yeşilova mahalle konağı için hazırlanıyor
İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yapılan mahalle konaklarının bir yenisi, Yeşilova’da yapılacak.
Sur ve Yüksekova'ya 2'şer milyar liralık destek
Terör örgütü PKK'nın büyük zararlar verdiği Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, devlet tarafından yapılan 2'şer milyar liralık destekle vatandaşın yaraları sarıldı.
Atatürk Havalimanı’nda kaçak yolculara sirenli önlem
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde biletsiz bir kişinin kaçak yolla arındırılmış bölgeye geçerek uçağa binmeye çalışması sonrası alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi.
Atatürk Havalimanı’nda kaçak yolculara sirenli önlem
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde biletsiz bir kişinin kaçak yolla arındırılmış bölgeye geçerek uçağa binmeye çalışması sonrası alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

65
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

149
Afrin'e Türk bayrağı dikildi

Afrin'e Türk bayrağı dikildi

362
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

46
Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

40
TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması

98
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM