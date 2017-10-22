taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmeyip, Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti.

22.10.2017 - 20:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti.

'ÇAY VAR MI' DİYE SORDU

Erdoğan  'çay var mı?' diye seslendikten sonra yapılan daveti geri çevirmeyerek Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti. Erdoğan'ı karşılayan ev sahiplerinden birinin ağladığı görüntülere yansıdı.

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

ERDOĞAN'DAN DERBİ YORUMU

Evde bulunan bir gencin Galatasaray forması giydiğini gören Erdoğan, "Ama sizin bu çocuk Galatasaraylı ha. Bu akşam bizim başımız dertte." dedi.
Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çay içtikten sonra evden ayrıldı.

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

Erdoğan çaya davet eden aileye misafir oldu

İlginizi Çekebilir
Zap'ta öldürülen terörist sayısı yükseldi
TSK'nın Zap bölgesine düzenlediği operasyonda terörist sayısı 45 oldu.
Samsun'da takı kavgası: 12 yaralı
Düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıktı. Gelin de kavgada yaralandı.
Van'da çatışma: 1 asker şehit
PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
BBP'nin genel başkanı yeniden Destici seçildi
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici, 691 oyla genel başkan oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

83
Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI SKOR

144
Erdoğan'dan gençlere tavsiyeler

Erdoğan'dan gençlere tavsiyeler

365
ABD'de 5 Başkan bir araya geldi

ABD'de 5 Başkan bir araya geldi

232
Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

156
Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

470
Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

Türkiye'nin kamikaze drone'ları göreve hazır

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM