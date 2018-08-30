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Erdoğan: Çeyrek asır önce Türkiye'yi ekonomik krize sokuyorlardı

30 Ağustos resepsiyonunda konuşan Başkan Erdoğan, "Provakatif derecelendirmelere rağmen kendi yolunda ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz." dedi.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 22:45..
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Erdoğan: Çeyrek asır önce Türkiye'yi ekonomik krize sokuyorlardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Davetliler arasında Ensonhaber Medya Grubu Başkanı Serkan Kalemciler de yer aldı.

Erdoğan, "Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Çeyrek asır önce Türkiye'yi ekonomik krize sokuyorlardı


"AVRUPA'DA RÜZGAR ESSE NEZLE OLAN TÜRKİYE VARDI"

Türkiye’nin güçlendikçe uğradığı saldırıların arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye güçlendikçe uğradığımız saldırıların çapı da büyüyor. Bundan çeyrek asır önce, Türkiye'yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah'ın izniyle de yaşamayacağız. Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı."

Erdoğan: Çeyrek asır önce Türkiye'yi ekonomik krize sokuyorlardı


"KİBİRLE YAKLAŞANLARA KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ"

Türkiye'ye karşı olanların da tasviye olacağını dile getiren Erdoğan, "Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Ülkemize kibirle yaklaşanlara karşı mücadele veriyoruz. Onların da tasfiye oldukları günleri inşallah göreceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız mübarek olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Erdoğan: Çeyrek asır önce Türkiye'yi ekonomik krize sokuyorlardı

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