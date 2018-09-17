Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından dönüş yolunda aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İŞ BANKASI'NDAKİ 4 CHP'Lİ

Ekonomiden, yerel seçimlerdeki ittifaka kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerini hatırlattı.

Siyasi partilerin banka kuramayacağının altını çizen Erdoğan, hisselerin CHP'ye Atatürk'ten kaldığını hatırlatarak banka yönetimindeki 4 CHP'linin görevini sorguladı.

"HİSSELER HAZİNEYE DEVREDİLMELİ"

Başkan Erdoğan, Atatürk'ten kalan hisselerin hazineye devredilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili tüm sözleri: "Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayun’undan dediğim, İş Bankası hisselerinin %28’inin sahibi durumunda.

"4 ÜYE NE İŞ YAPAR, BAKILMASI LAZIM"

Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer. Öyle mi? Basın mensupları olarak siz de inceleyin bence bu konuyu."

YÜZDE 28,09'LUK HİSSE

Bilindiği üzere İş Bankası'nın yüzde 28,09'luk hissesi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olarak CHP'ye kaldı.