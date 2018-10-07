taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Erdoğan, CHP'yi gazete küpürleriyle vurdu

1940'lı yıllarda ABD yardımlarına kucak açan CHP'yi eleştiren Başkan Erdoğan, o döneme ait gazete küpürlerini gösterdi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 16:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan, CHP'yi gazete küpürleriyle vurdu

Başkan Erdoğan, Kızılcahamam da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında İnönü döneminin CHP'sine eleştirilerini sıralayan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"1948'den itibaren Türkiye Marshall yardımlarını almaya başladı. Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılması için Truman 400 milyon dolar istedi.

"İŞTE SİVAS'tAN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ BÖYLE DURDURULDU"

Tablo burada. Amerikan ayanı yardımı kabul etti. Uçak yapımına ABD yardımı sonrası son verildi. İşte Sivas'tan başlayan yürüyüş işte böyle durduruldu.

İşte bu utanç verici mirasın sahibi CHP bugün çıkmış bizi şunla bunla suçluyor.

Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş ama CHP değişmemiş."

Başkan Erdoğan CHP'yi gazete küpürleriyle vurdu ViDEO

Erdoğan, CHP'yi gazete küpürleriyle vurdu

Erdoğan, CHP'yi gazete küpürleriyle vurdu

Erdoğan, CHP'yi gazete küpürleriyle vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

448
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

78
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

38
Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

122
Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

87
Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

68
Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi: "Cemal bizde değil"

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM