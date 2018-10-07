Erdoğan, CHP'yi gazete küpürleriyle vurdu

Başkan Erdoğan, Kızılcahamam da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında İnönü döneminin CHP'sine eleştirilerini sıralayan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"1948'den itibaren Türkiye Marshall yardımlarını almaya başladı. Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılması için Truman 400 milyon dolar istedi.

"İŞTE SİVAS'tAN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ BÖYLE DURDURULDU"

Tablo burada. Amerikan ayanı yardımı kabul etti. Uçak yapımına ABD yardımı sonrası son verildi. İşte Sivas'tan başlayan yürüyüş işte böyle durduruldu.

İşte bu utanç verici mirasın sahibi CHP bugün çıkmış bizi şunla bunla suçluyor.

Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş ama CHP değişmemiş."

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