Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki etkinlikte açıklamalarda bulundu.

TENDÜREK'TE CUDİ'DE YAKALAR VURURUZ

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Tendürek'te yakalar vururuz, Cudi'de yakalar vururuz, Kandil'de yakalar vururuz. Sabır sabır sabrettik Gaziantep'te 56 kardeşimizi şehit ettiler DEAŞ, girdik mi Cerablus'tan, girdik, Dabık'tan girdik mi girdik. El Bab tamam mı, tamam. Eğer bu terör örgütlerini bir kenara koyarsanız gelin Münbiç'i, Rakka'yı beraber temizleyelim diyoruz.

Erdoğan: Cudi'de Kandil'de yakalar vururuz VİDEO

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Bu dayanışma millidir. Meydanlarda da böyle devam etmesi gerekir. Ben istiyorum ki AK Parti'ye, MHP'ye gönül veren kardeşlerim el ele vermek suretiyle seçim boyu dayanışma göstererek oyunlara gelmeden 16 Nisan'da zaferi hep beraber yaşayalım. CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, hep birlikte Türkiye olalım diyorum"