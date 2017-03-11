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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı

Bağcılar'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, sistemi anlamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 'oku şu metni' diyerek hedef aldı

11.03.2017 - 15:04
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı

Cumhurbaşkanı Sistemi'nin oylanacağı 16 Nisan referandumu öncesi anamuhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gelin konuşalım" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.

"SENİNLE NE KONUŞACAĞIZ, SEN KANDİL'İN BAŞINDAKİLERLE BİRLİKTESİN"

"Ana muhalefetin başındaki zat davet yapıyor. Seninle ne konuşacağız? Sen Kandil'in başındakiyle birliktesin. "Hayır" diyenler niçin "Hayır" dediklerini izah edemiyorlar." diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni bilmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"DEĞİŞİKLİĞİ ANA MUHALEFET LİDERİ DAHİ OKUMAMIŞ"

"18 maddelik Anayasa değişikliğini ana muhalefet lideri dahi okumamış. Ben milletimizin irfanına ve izanına güveniyorum ve "Evet" diyeceklerine inanıyorum.

"KAVGA ÇIKAR DİYOR, KAVGA ÇIKTI"

"Ana muhalefetteki zat, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan farklı sistemde olursa kavga çıkar" diyor. Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Kavga çıktı. İşte o kavgayı ortadan kaldıralım diye Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı birleştiriyoruz. Çok ağır bedeller ödedik. Anayasa kitapçığı fırlatıldı, milyonlarca dolar kaybedildi. Bizim yaşadığımız sorunları gelecek nesiller yaşamasın istiyoruz. Bu yüzden bu sistemi getiriyoruz.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı

"YENİ SİSTEMDE BAŞBAKAN YOK ÖĞRENDİN Mİ"

28 Şubat'ın demokrasimize nasıl darbe vurduğunu anımsıyoruz. Ecevit ve Sezer'in arasında normalde su sızmazdı ama krize neden oldular. Biz yönetimi ele aldığımızda tüm yükü yüklendik. 23,5 milyar dolar IMF borcumuz vardı. Borcu 2013'te biz bitirdik. Yüksek faizlerle borçlandırılan kamuyu bataktan çıkarana kadar anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Tüm dış güçler yüklendi ve gezi olayları patlak verdi. Faizde yine tek haneli rakamdayız. Bazı bankalar hala yüzde 15- 16 rakamlarda. Cumhurbaşkanı da olsanız Başbakan da olsanız işler bir yerde tıkanıyor. Biz bunlar yaşanmasın diye yeni yönetim sistemini getiriyoruz.

OKU ŞU METNİ, 7 ÜYEYİ MECLİS ATAYACAK

Ana muhalefet lideri "Egemenlik gidiyor" diyor. Yasama organı elinden yetkiler alınıyor deniyor. Yasamayı parlamento yapacak. Yeni sistemde Başbakan yok öğrendin mi? Kanun teklifi verme yetkisi sadece milletvekillerine ait olacak. Cumhurbaşkanı'nın bütçe kanunu dışında kanun teklifi verme yetkisi yok ey Kılıçdaroğlu. "Bütün yargı mensuplarını Erdoğan atayacak" diyor. Oku şu metni. Cumhurbaşkanı'nın şu anda sadece 4 tane HSYK'da atama yetkisi var. Diğerlerini Meclis atayacak. 7 üyeyi Meclis atayacak. Yeni sistemde Meclis asli görevlerine yoğunlaşıyor"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı

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