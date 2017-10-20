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Erdoğan D-8 zirvesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

20.10.2017 - 11:00
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erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde yaptığı konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde;

"1997 yılının kasvetli atmosferinde, D-82in kuruluşuna öncülük eden Necmettin Erbakan'ı anıyor rahmet diliyorum. D-8'in büyümesi için gayret göstermiş olan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gündemimizdeki başlıkları ele alacak, geçmişin muhasebesinin yanında geleceği de ele alacağız.

Bu ilkeler aynı zamanda d-8'in bayrağında yer alan 6 yıldızda temsil ediyor. Savaş yerine barış, çifte standart yerine adalet, sömürünün yerine, özgürlüğün olmasını tahakkül etmiştik.

D-8'E OLAN İHTİYAÇ ARTTI

Son yıllarda savaşların terör eylemlerin, ekonomik krizlerin ne denli büyük yaralar açtığına şahit olduk. Afganistan'dan İran'a, Arakan'dan Suriye'ye Nijerya'ya kdar dostlarımızın yaşadıkları zorluklara şahit olduk. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugüne geldik. Bu kadar zenginliğin olduğu dünyada Afirka'daki kardeşlerimiz hala temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İyi terörist, kötü terörist ayrımı yapılan bir dönemden geçiyoruz. İslamla teröristi bütünleştirmeye çalışanlar var. Bokoharam gibi katil sürülerini İslam'la bütünleştiriyorlar. Akdeniz'i mülteci kabristanına dönüştüren çaresizliğe, insanların ölüme terk edilmesinden bahsediliyor. D-8'in ilkelerine ve savunduğu ilkelere olan ihtiyaç bırakın azalmayı daha da artmıştır.

Bizler D-8 ülkeleri olarak dünyadaki pek az ülkenin sahip olduğu coğrafi özelliklere sahibiz. Dünyada sadece yedide birini teşkil eden genç bir nüfusumuz var. Milli gelir uygulamamız 4 bin 500 doları aştı. Bunun çok daha ileriye gitmesi gerekiyor. Yıllık ortalama büyüme oranımız yüzde 6'lar düzeyinde. Turizmden enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda işbirliklerimiz bulunuyor.

100 MİLYAR DOLAR OLAN TİCARET HACMİMİZİN 500'E ÇIKMASINI ÖNGÖRÜYORUM

Ticaretin kolaylaştırması anlamında, vizde kolaylığı, gümrük anlaşmalarına önem veriyoruz. İnşallah bu anlaşmanın uygulanması halinde şu anda 100 milyar dolar olan ticaret hacmimizin 500 dolara çıkmasını öngörüyorum.

Savunma sanayi başta olmak üzere, birçok alanda ortak üretim projelerine gidebiliriz. Ulaşımdan eğitime her alanda geniş bir potansiyelimiz oluyor. Karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız. Teşkilatımızı yeni üyelerle tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Oy birliği ile çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır. Nitelikli çoğunluk getirirsek karar almak kolaylaşacaktır.

Milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açtığımız takdirde önemli adımlar atmış olacağız. Dolar ve euro baskısı altında TL'yi eritmemize geek yok. Bir takas odası kurulması için Merkez Bankalarımızı biraraya getirelim. Cumhurbaşkanları D-8'nin önemi kavranmalı."

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