taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.808
USD
4,5068
EURO
5,3121
ALTIN
188,20
PETR
77,0000

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 10:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Erdoğan Demirören dün Hürriyet Gazetecilik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti.

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor. Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir.

Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır. Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

198
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

88
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

260
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

71
Serdar Ortaç: 4 yıldır sana aşığım Chloe

Serdar Ortaç: 4 yıldır sana aşığım Chloe

35
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

81
Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM