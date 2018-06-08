Erdoğan Demirören'in hayatı

28 Ağustos 1938 tarihinde doğan Erdoğan Demirören babası Şükrü Demirören’in vefatı sonrası 1957 yılında aile işlerini devraldı.

Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla enerji sektöründe uzun yıllardır bulunan iş adamı Tülin Demirören ile evli ve üç çocuk babasıydı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüydü. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding'in ve LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibiydi.

Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor.

DEMİRÖREN GRUBU

Demirören en son Doğan Medya’yı Demirören Holding bünyesine katmasıyla adından söz ettirmişti. Doğan Medya’nın Demirören Medya ismini aldı.

Şirket bünyesinde Hürriyet Gazetesi, Kanal D, Doğan Haber Ajansı ve CNN Türk gibi medya kuruluşları bulunuyor. Öte yandan Total Türkiye’yi de Demirören Grubu işletiyor.

DEMİRÖREN’E AİT ŞİRKETLER

Erdoğan Demirören’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding bünyesinde şu şirketler bulunuyor:

LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi , 40 bin ton stoklama kapasitesi , 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahip. Bunun yanında 195 adet tır , tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmekte.

Demirören Tüp İmalat A.Ş: LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürüyor.

Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar’da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır .

Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir .