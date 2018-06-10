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Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Erdoğan Demirören'in Fatih Camii'ne getirilen cenazesinin üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 11:50..
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Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Merhum Erdoğan Demirören'in cenazesi, kurucusu olduğu Demirören Holding binasının önüne saat 10.20 civarında getirildi.

CENAZE FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Şişhane'deki törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

2. MAHMUT ZAMANINDA YAPILMIŞ ÖRTÜ SERİLDİ

Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi. Demirören ailesinin üyeleri, Fatih Camii'nin avlusunda cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Milangaz Genel Müdürü ve Demirören holding İcra Kurulu Üyesi Koray Yanç törende şöyle konuştu: "Saygı değer Demirören ailesi ve çok değerli sevgili dostlarım ülkesini seven, bizim babamız, atamız, ağabeyimiz, yol arkadaşımız, can yoldaşımız Türkiye'nin nadide yetiştirdiği en büyük sanayici ve işadamlarından Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'i ebediyete uğurluyoruz.

"UMARIM Kİ BİZİ SEYREDİYORDUR"

Umarım ki bizi seyrediyordur. Allah bu mübarek ramazan ayında, mübarek bir sala vakti son nefesini veren, kadir gecesinin gününde toprağa intikal eden çok sevgili Erdoğan Demirören'imizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz."

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

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