Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Almanya'ya iade edilmeyeceğini duyurdu.

BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE ASLA

Erdoğan, "Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla" dedi.

AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKLER

Erdoğan, Almanya'nın Türk hükümetinin talep ettiği Türk vatandaşlarını iade etmediğini ifade ederek, "Onlar ne tür muamele yaparlarsa aynı muameleyi bizden görecekler. Onlardan herhangi birisi bizim elimize düşerse, aynı muameleyi görürler" şeklinde konuştu.



(Deniz Yücel PKK propagandasıyla birlikte ajanlık faaliyeti yürüttüğü için tutuklu)

"GÖRÜNTÜLER VAR, TAM BİR AJAN TERÖRİST"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Dedim ki 'Sayın Merkel, önce çıksın yargılansın. Herhangi bir şey yoksa bizim mahkemelerimiz, sizin mahkemelerinizden daha adildir. Bir şey diyemedi o gün. Daha sonra geldi mahkemeye çıktı ve mahkeme tutukladı. Şu anda içerde" dedi. Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel'in PKK ile bağlantısı olduğu iddialarına yönelik de bir kez daha “Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist" yanıtını tekrarladı.