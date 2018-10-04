Başkan Erdoğan: Çirkin gelenekleri İslam diye gösterenler var

Başkan Erdoğan ‘Din Görevlileri Buluşması’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslam'la ilgisi olmayan bazı geleneklerin İslam olarak gösterildiğini ifade eden Erdoğan, "Hanımlarımızın ve çocuklarımızın ayaklarını camilerimize alıştıracağız. Biz konuşmazsak diğerleri konuşuyor, meydan onlara kalıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün Batman'da 7 askerimizin şehadetini anmadan geçemeyeceğim. Şehitlerimizin gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu gelişlemer düşmanımıza karşı kinimizi daha da arttırmaktadır.

"BU BAĞLARI YENİDEN TAHSİS EDEMEZ MİYİZ"

Şöyle çocukluğuma doğru gittim. Halkın en çok güvendiği kimler diye sorduğumuzda imamdır. Peki şimdi bu bağlar niye koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz? Bunun üzerinde biraz çalışmamız gerek diye düşünüyorum.

140 bin kişilik ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir diye düşünüyorum. Siz gönüllerin fatihi olmanız gerektiği için bunu söylüyorum. Cuma hutbelerimizde günde 5 vakit namazlarımızda düşünmemiz lazım acaba arkamda niye cemaat yok? Bunların üzerinde düşünmemiz lazım.

Sultan Ahmet, Süleymaniye camilerinin kapılarının açık olması etmez. Camilerimizin kapıları açık olmalı. Hocalarımızın bu işi nöbetleşe yapması lazım. Buna ihtiyacımız var.

"CAMİLERE KADINLAR GİREMEZ DİYE BİR ADET Mİ VAR"

Köln'deki konuşmamda kadınlarımıza camilerin kapısının açık olması gerektiğimi söyledim. Bir hanımefendi bu konudan çok mutlu olduğunu söyledi. 'Beni ve arkadaşımı Kayseri'de camiye sokmadılar, biz de kapının dışında namazımızı kıldık.' dedi.

Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi var? Ben ne okudum, ne gördüm, ne biliyorum. Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım. Bunu başta Diyanet İşleri Başkanı'nın yürütmesi lazım. Bunları aşacağız. Garip şeylerle karşı karşıya kaldık. Bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız kadınsa bunları aştık demektir.





"ÇİRKİN GELENEKLERİ İSLAM DİYE GÖSTERENLER VAR"

Hanımlarımızın ve çocuklarımızın ayaklarını camilerimize alıştıracağız. Çirkin gelenekleri İslam diye gösterenler var. Biz konuşmazsak, diğerleri konuşuyor, meydan onlara kalıyor. Yanlışım var ise beni de uyarın.

Bu ülke baskıların dayanılmaz boyutlara ulaştığı zor dönemleri de unutmamıştır. İmam Hatip okullarının kapısına kilit vurulduğu zamanlara şahit olduk. Başörtüsü taktığı için evlatlarımızın geri çevrildiğini gördük. Milletin inancının bizzat bu ülkenin kimi idarecileri tarafından irtica sayıldığı günleri yaşadık.

Güçlü bir iktidar partisi olmamıza rağmen kapatılma ile karşı karşıya kaldık. Gerekçesi neydi? İrtica. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemali'n de istismar edildiği dönemleri yaşadık. Yapanlar kim? Ana muhalefetin menşeinde olanlar.

"EN ZOR ZAMANLARDA BİLE EZANIMIZA VE MUKADDES KİTABIMIZA SAHİP ÇIKTIK"

Nasıl kökleri ile irtibatı kopan bir ağacın ayakta kalması mümkün değilse, din, ahlak, bilim ve adalet bizi ayakta tutan 4 taşıyıcı sütundur. Medeniyet değerleriyle bağı kopan bir milletin ayakta durması imkansızdır. Biz Avrupa'dan, Afrika'ya kadar cenk meydanlarını Allah Allah nidaları ile inletmiş bir milletiz. En zor zamanlarda bile ezanımıza, mukaddes kitabımıza sahip çıktık.





Yeni iletişim araçlarının gündelik hayatımızın merkezine oturduğu bir garip dönemin içindeyiz. Modernleşme dini hassasiyetlerimizin örselenmesine sebep oluyor. Gençlerimizin ayakları gün geçtikçe camilerden çekiliyor. Şayet gençler yaşadıkları savrulmaların çözümlerini camilerde değil başka yerlerde arıyorlarsa ortada yanlış giden bir şeyler vardır.

Camiler ilim merkezleridir. Anadolu'da en küçük köylerde dahi cami bulunur. Camiler Yüce Rabbimizin yer yüzündeki tecellisidir. FETÖ ve DEAŞ manevi boşlukların ilgili kurumlar tarafından doldurulmaması nedeniyle ülkemize sirayet etmiştir."