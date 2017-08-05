taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni nesillerin kaliteli eğitim alması gerektiğine dikkat çekti, önemli mesajlar verdi.

05.08.2017 - 14:19
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

MEHMET GÖRMEZ DÖNEMİNE ELEŞTİRİ

"Örgütün din görevlilerimize yönelik saldırıları da hiç kesilmemiştir. Hakkari bunları yaşadı. Biliyorlar ki camiden terörist çıkmaz. İmam Hatip alerjisinin sebebi farklı nesil gelir endişesiydi. Eğitim sistemimiz defalarca alt üst edilmiştir. FETÖ bunu kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığımızn bu konuda ciddi eksikleri olduğunu söylemek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çok ama çok eksik kalmıştır. Defalarca bu ikazları meydanlarda yaptık. Özel görüşmelerimizde yaptık. Özellikle Güneydoğu-Doğu, buralardaki çalışmalarda geç kaldık.

Biz 'melle müessesesini niye kurduk. Ya bunun için kurduk.

Hiçbir boşluk bırakmamak mecburiyetindeyiz. Birileri gelip dolduruyor.

Erdoğan'dan Mehmet Görmez dönemine eleştiri VİDEO

CAMİLERİMİZE BU ANLAYIŞI YERLEŞTİREMEDİK

Okullarımızı da camilerimizi de toplum hayatımızın yaşayan birer parçaları haline dönüştürmeden hedeflerimize ulaşamayız. Camilerimizin içinde bir hayat, bir ruh olmalı. Sadece 5 vakit namaz, ondan sonra kapıyı kapa, çekil git. Böyle cami olamaz. Bizim hayatımızda böyle bir cami yok. Ama ne yazık ki camilerimize bu anlayışı yerleştiremedik.

DİYANET'İN YENİ DÖNEMİNDE CAMİ TAVSİYESİ

Yeni dönem bana göre 5 vakit ibadette ve ibadetin dışında camilerimiz sürekli hareket halinde olmalı

Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

1915'İ GÖRMEDİK AMA 15 TEMMUZ'U YAŞADIK

Biz mazlumların sahibiyiz. Sizler mazlumların dostu olacaksınız zalimlerin karşısına dikileceksiniz. Sizler bu kurslara iştirakinizle zulmü alkışlamayacağınızı esarete katlanamaycağınızı bunun için tüm dünyaya meydan okuyacağınızı göstermiş oluyorsunuz. Bütün mesele o imanla yetişmektir. Çanakkale'de yedi düveli dize getiren, bütün dünya birleşti biliyorsunuz..Ne yaptılar? Eli boş döndüler. 15 Temmuz'da ezanına el uzatanların başını ezeceğini gösteren duruş sizin duruşunuzdur. F16'lar bu milletin üzerinden uçtu mu, uçtu. Ama benim milletim kaçmadı, üzerine gitti. 250 şehit verdik. Biz o gece 2 bin 193 gazi verdik. Bir çok insan kolunu bacağını kaybetti. Şimdi bizim böyle bir ecdadımız var. 1 yıl içinde yaşadığımız olayların mensupları sizler de onların şahitlerisiniz. 18 Mart 1915'i yaşamadınız okuyorsunuz ama 15 Temmuz'u yaşadık dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.

KENDİNİ İYİ YETİŞTİREN BİR NESİL GELİYOR

Çeşitli platformlarda kimlerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum ben ise tam tersine ümitliyim. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen kendini her anlamda iyi yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum. İnşallah sizler ülke ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Geçtiğimiz 14 yılda yaptığımız yatırımlar size daha iyi bir gelecek içindir."

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları
Mısır'da şehit edilen 17 yaşındaki Esma için hazırlanan videoyu dinleyen Cumhurbaşkanı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bild Genel Yayın Yönetmeni Türkiye'de tatilde
Türkiye aleyhinde yaptığı algı haberleriyle bilinen Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Kai Diekmann, Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor
Küçük Hiba, annesi ve kardeşlerine kavuştu
Esad'ın bombasıyla yanan Hiba ile annesinin hasreti İstanbul Dudullu'daki otobüs terminalinde son buldu.
Beton duvarla bölünen Suriye sınırında merdiven yöntemi
Türkiye ile Suriye arasında çekilen 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğindeki beton duvarları merdivenle aşan Suriyeliler yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

77
Aleyna Tilki tatilde

Aleyna Tilki tatilde

144
BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

200
Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

50
Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

90
Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM