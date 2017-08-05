Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

MEHMET GÖRMEZ DÖNEMİNE ELEŞTİRİ

"Örgütün din görevlilerimize yönelik saldırıları da hiç kesilmemiştir. Hakkari bunları yaşadı. Biliyorlar ki camiden terörist çıkmaz. İmam Hatip alerjisinin sebebi farklı nesil gelir endişesiydi. Eğitim sistemimiz defalarca alt üst edilmiştir. FETÖ bunu kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığımızn bu konuda ciddi eksikleri olduğunu söylemek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çok ama çok eksik kalmıştır. Defalarca bu ikazları meydanlarda yaptık. Özel görüşmelerimizde yaptık. Özellikle Güneydoğu-Doğu, buralardaki çalışmalarda geç kaldık.

Biz 'melle müessesesini niye kurduk. Ya bunun için kurduk.

Hiçbir boşluk bırakmamak mecburiyetindeyiz. Birileri gelip dolduruyor.

Erdoğan'dan Mehmet Görmez dönemine eleştiri VİDEO

CAMİLERİMİZE BU ANLAYIŞI YERLEŞTİREMEDİK

Okullarımızı da camilerimizi de toplum hayatımızın yaşayan birer parçaları haline dönüştürmeden hedeflerimize ulaşamayız. Camilerimizin içinde bir hayat, bir ruh olmalı. Sadece 5 vakit namaz, ondan sonra kapıyı kapa, çekil git. Böyle cami olamaz. Bizim hayatımızda böyle bir cami yok. Ama ne yazık ki camilerimize bu anlayışı yerleştiremedik.

DİYANET'İN YENİ DÖNEMİNDE CAMİ TAVSİYESİ

Yeni dönem bana göre 5 vakit ibadette ve ibadetin dışında camilerimiz sürekli hareket halinde olmalı

1915'İ GÖRMEDİK AMA 15 TEMMUZ'U YAŞADIK

Biz mazlumların sahibiyiz. Sizler mazlumların dostu olacaksınız zalimlerin karşısına dikileceksiniz. Sizler bu kurslara iştirakinizle zulmü alkışlamayacağınızı esarete katlanamaycağınızı bunun için tüm dünyaya meydan okuyacağınızı göstermiş oluyorsunuz. Bütün mesele o imanla yetişmektir. Çanakkale'de yedi düveli dize getiren, bütün dünya birleşti biliyorsunuz..Ne yaptılar? Eli boş döndüler. 15 Temmuz'da ezanına el uzatanların başını ezeceğini gösteren duruş sizin duruşunuzdur. F16'lar bu milletin üzerinden uçtu mu, uçtu. Ama benim milletim kaçmadı, üzerine gitti. 250 şehit verdik. Biz o gece 2 bin 193 gazi verdik. Bir çok insan kolunu bacağını kaybetti. Şimdi bizim böyle bir ecdadımız var. 1 yıl içinde yaşadığımız olayların mensupları sizler de onların şahitlerisiniz. 18 Mart 1915'i yaşamadınız okuyorsunuz ama 15 Temmuz'u yaşadık dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.

KENDİNİ İYİ YETİŞTİREN BİR NESİL GELİYOR

Çeşitli platformlarda kimlerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum ben ise tam tersine ümitliyim. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen kendini her anlamda iyi yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum. İnşallah sizler ülke ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Geçtiğimiz 14 yılda yaptığımız yatırımlar size daha iyi bir gelecek içindir."