Erdoğan Dünya Şehircilik Günü toplantısında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenecek AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

"BİNALAR YÜKSELDİKÇE..."

Dikey mimari yerine yatay mimarilerin artması konusunda uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, "Binalar yükseldikçe yollar büyüdü. Fakat gönüller çoraklaştı, karardı, çölleşti. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"81 vilayetimizden gelen siz Sayın arkadaşlarım ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantıları çok ama çok faydalı görüyorum. Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum. 'Sıfır Atık' projesini bir vakıfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

"AK PARTİLİ KARDEŞLERİME DÜŞEN ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞMAK"

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin. Sizlere düşen ülkemizin kalkınması için çalışmak, milletimizle bağımızı güçlendirmektir. 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum.





"GİTTİĞİMİZ YERLERİ ABAD ETTİK"

Biz, bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, gittiğimiz yerleri abad etmişizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.

"DİKEY MİMARİ YOK, YATAY MİMARİ"

Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari... Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, ortalama şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal deyin.

"YOLLAR BÜYÜDÜ AMA GÖNÜLLER ÇORAKLAŞTI"

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum. Binalar yükseldikçe yollar büyüdü. Fakat gönüller çoraklaştı, karardı, çölleşti. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak.

Erdoğan Dünya Şehircilik Günü toplantısında konuştu VİDEO







"ÖRNEK BİR ŞEHİRCİLİK HAMLESİ BAŞLATTIK"

TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek olan bir şehircilik hamlesi başlattık. İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı yerlerin yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz.

4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Sıfır Atık projesi hızla yaygınlaşıyor. Doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği oranı azaldı. AK Parti'nin icraat listesi gerçekten çok uzun. Bu icraatlarımızı milletimizin zihnine nakış nakış işlemeliyiz. Millet bahçelerini, millet kıraathanelerini yapalım. Biz millet kıraathanesi dedik, onlar kumarhane anladı Milletimize, kendimizi doğru anlatırsak tercihini bizden yana kullanacaktır."

