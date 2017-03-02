taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.656
USD
3,6943
EURO
3,8937
ALTIN
147,76
PETR
55,9800

Erdoğan El Bab'dan sonraki yeni hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili "El Bab'dan sonra hedefimiz Münbiç" dedi.

02.03.2017 - 13:07
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan El Bab'dan sonraki yeni hedefi açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada Suıriye'de yer alan Türk Ordusu'nın yeni hedefini de belirtti.

"HEDEF MÜNBİÇ"

-İran Cumhurbaşkanı ile görüştünüz El Bab’ta Türkiye’nin başarılı operasyonlar katettiği ortada. Bölgedeki durumla ilgili bir resim çizebilir misiniz? Rakka konusunda ABD ile hangi durumdayız?

"Öncelikle biliyorsunuz Cerablus, Rai ve Dabık’tan sonra geldiğimiz nokta El Bab. “Bizler temizlik harekatı yapıyoruz” dersek yeridir. Daha devam ediyor. El Bab’dan sonraki sürecimiz Münbiç istikametinde olacak. Fakat ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle eğer müşterek adımlar atabilirsek Rakka sürecini beraber yürütmenin gayreti içindeyiz. Bu arada Rusya Federasyonu’ndan da “DEAŞ’a karşı mücadeleyi beraber sürdürebiliriz” biçiminde talepler gelmesi halinde, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz söz konusu olabilir. Mart ayında Rusya ziyaretimiz olacak. Bütün bu konuları orada etraflıca ele alma fırsatımız olacak. Şu anda El Bab’taki çalışmalarımı ÖSO ile birlikte yürütmekteyiz. Şu an gelinen nokta bu."

Erdoğan El Bab'dan sonraki yeni hedefi açıkladı

"MÜNBİÇ'İ BOŞALTMALARI LAZIM"

-ABD’nin Mümbiç ile tavrı nedir? SDG’ye ağır silahlar verdiğine dair iddialar var. Muhtemelen bu silahlar bize dönecektir.

"Yeni yönetimin Münbiç ve Rakka ile ilgili netleşmiş bir kararı var diyemem. Fakat Genelkturmay Başkanları biliyorsunuz Türkiye’ye geldi. Görüşmeleri oldu. Atılabilecek müşterek adımın ne olacağı noktasında. CIA Koordinatörü biliyorsunuz geldi. Onunla bazı görüşmeleri ben ve MİT müsteşarımız etraflıca yaptılar. Onunla bir aşama bu sürecin bir ön adımı diyebileceğimiz adımlar atıldı. Onlar da sanırım CIA’de değerlendirmesini yapıyorlar. Bize göre SDG bu işin içinde olmamalı. Terör örgütünün silahlı ve siyasi ayağını teşkil eden böyle bir yapıyı bizim yanımızda görmemiz asla mümkün değildir. Olamaz.... Baştan beri söylediğimiz bir şey vardı. Bunların Münbiç’i boşaltmaları lazım. Zira, oranın bunlarla bir ilgisi yoktur. Münbiç Araplarındır. Hakeza Rakka tamamıyla Araplarındır. Orada 2500 civarında DEAŞ’lı olduğu bize gelen bilgiler arasında. Bütün bu mücadeleyi ÖSO, Türkiye ve koalisyon güçleri hep birlikte destek vermemiz halinde bu iş çözülür dedik. Temennimiz odur ki dayanışma içinde oluruz."

Erdoğan El Bab'dan sonraki yeni hedefi açıkladı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

209
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

87
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

13
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

154
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

92
Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

73
ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM