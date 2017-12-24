Erdoğan-El Beşir basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sudan yönetimi ve Sudan halkı bize en büyük desteği vermiştir. Bu desteği hiç bir zaman unutmayacağız.

TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİSİ

Türkiye ve Sudan arasındaki ticari ilişkiler şu andaki ticaret hacmi 500 milyon dolar. 10 milyar dolara doğru bizim yürümemiz lazım. 200 iş adamıyla buraya geldim. Karşılıklı çalışmalarımız olacak.





Sudanlı kardeşlerimiz ticari ve ekonomik amborgolarla hayattan tecit edildi. Biz bu tür tecit programlarına karşı olduğumuzu her zaman söyledik Sudan'ın yanında olduk.

SUDAN'IN EKONOMİK POTANSİYELİ

80 milyonluk bir Türkiye 39 milyonluk bir Sudan. Ticaret hacmimize baktığımızda bunu 1 milyar dolara çıkarmak, ardından 10 milyar dolara doğru bizim yürümemiz lazım buna uygun adımlar atmamız lazım.

Sudanlı iş adamlarıyla yarın yapacağımız iş formunda kendilerine gerekli heyecanı vereceğiz. Sudan'ın sunduğu ekonomik potansiyelin farkındayız. İş adamlarımızı Sudan'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz.

BM'NİN KUDÜS KARARI

128 ülkenin verdiği destek ve Amerika'nın 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'a kaldığına bakıldığında oraya ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır, burada da hak gelip gelmiştir.

BM'nin bu işin takibini çok daha yakın şekilde ele almasını isteyeceğiz. Bu süreci takdirle karşılamamın nedeni bu süreci takip edecek olmaları bir dayanışmayı ortaya koymuştur. Bu tüm insanlığın meselesi haline gelmiştir.