Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elektrik Yatırımları açılış töreninde yaptığı açıklamada, nükleer enerjiye karşı çıkanlara seslendi: "Şimdi nükleere giriyoruz, o da birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz yapacağız. Derdimiz, bu enerjiyi kilowatt/saatte ne kadar ucuza ulaştırırız."

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

1 YILDA DEVREYE GİREN ÜRETİM SANTRALLERİ REKORU

"Elektrik santrallerinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2017 senesinde kamu ve özel sektörün inşa ettiği tersislerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.

2017 yılı içinde toplam 2774 adet ve 8222 MW'lik tesis ülkemize kazandırılmış olunacak. Böylece 1 yılda devreye giren üretim santralleri açısından yeni bir rekora imza atıyoruz. Enerjideki yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.

Son 15 yılda birçok yatırımı hayata geçirdik. Toplam kurulu gücümücü 32 bin MW'den 83 bin MW'ye çıkardık. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını yüzde 16'ya yükselttik.

Almanya toplam elektrik üretiminin yüzde 42'sini, İngiltere yüzde 39'unu, Danimarka yüzde 34'ünü kömürden sağlıyor.

NÜKLEER BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR

Tüm tesislerimizin makinelerini takır takır çalıştığı bir Türkiye istiyoruz. Kömür rezervlerimizi batıdan doğuya kullanmak zorundayız. Bir dönem HES'lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşaa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer HES'ler bölücü örgütlerin saldırılarına engel teşkil ediyorsa biz doğru yoldayız. Hidroelektrik enerjide o barajlar bize farklı kazanımlar sağlıyor. Şimdi nükleere giriyoruz, o da birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz yapacağız. Derdimiz, bu enerjiyi kilowatt/saatte ne kadar ucuza ulaştırırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer karşıtlarına seslendi VİDEO