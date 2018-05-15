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Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Elinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, "Elinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak bu suçları örtbas edemezsin." dedi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 18:28..
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Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Elinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından Netanyahu'ya sert mesajlar verdi.

Erdoğan, şu mesajı paylaştı:

"Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku"

Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Elinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsrail'in yaptığı sivil katliamına çok sert tepki göstermişti.

Netanyahu ise bugün twitter'dan "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin." diye yazmıştı.

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