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Erdoğan: En ileri teknoloji neyse onu yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli teknoloji vurgusu yapan İnce'ye, Elon Musk ile yaptığı görüşmeden bahsederek cevap verdi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 07:28..
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Erdoğan: En ileri teknoloji neyse onu yapacağız

Türkiye'nin yerli otomobili konusunda son günlerde ciddi tartışmalar dönmeye devam ederken, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

"EN İLERİ TEKNOLOJİYLE YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde yerli otomobil ile ilgili söylemlerine karşın bir açıklama yaparak şunları söyledi: "2020 ve 2021 gibi yerli otomobilimizi üretmiş olacağız. Bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Kısa bir süre önce Tesla'nın sahibi Türkiye'yi ziyarete geldi. Elon'la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız."

Erdoğan: En ileri teknoloji neyse onu yapacağız

Özellikle son günlerde Elon Musk'ın Türk takipçileriyle olan samimi diyalogları da hesaba katılırsa, yerli otomobilin akıbeti kadar önümüzdeki süreçte Tesla'nın Türkiye'deki faaliyetleri de gündemi belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.

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