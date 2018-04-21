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Erdoğan erken seçim kararının nasıl alındığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili "Yolda öğrendim" dedi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 20:40..
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Erdoğan erken seçim kararının nasıl alındığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oldu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı yolda öğrendim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim çağrısını yolda öğrendim VİDEO

Erken seçim kararının alınma sürecini anlatan Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin de Çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olmuştu. Salı günü böyle bir durum ortaya çıkınca aynı gün benimde malum grup konuşmam vardı. Orada yine 2019’u vurguladım ben. Çünkü arkadaşlarımın henüz ne diyeceğini bilmiyordum. Daha sonra hemen toplantı odamızda arkadaşlarımı toparladım ve ilk değerlendirmeyi yaptım.

SERİ BİR ŞEKİLDE KARAR ALDIK

Bu değerlendirmeden sonra bir de geniş çaplı değerlendirelim istedim. Sonrasında bizim için artık erken seçim noktasında bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba günü sabahı tekrar arkadaşlarımla bir görüşme yaptım. Sayın Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdik ve görüşmemiz esnasında teklifimizi bizlerde aynen kendi tekliflerine karşı teklif olarak sundum. Olumlu yaklaştılar va 24 Haziran’ı gerek ülkemizde okulların kapanmasını düşünerek gerek üniversite imtihanlarının yapılacağını düşünerek, malum YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için. Burada çok seri karar alabilmenin bir ispatı da oldu bu.

HEMEN YÖK TOPLANDI

Hemen sayın başkana konuyu arkadaşlarım ilettiler ve hemen YÖK toplandı ve bir hafta sonraya imtihanları aldılar. Biz de 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk. 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmış olduğu basın toplantısında açıklamış oldum." ifadelerini kullandı.

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