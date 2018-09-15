Erdoğan Ermenistan Başbakanı'nı aradı: Umut Ali serbest

Kars’a 57 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka Küçük Durduran köyünde ikamet eden Umut Ali Özmen, yaylada hayvan otlatırken, hayvanları Ermenistan sınırını geçti.

2 AYDIR ERMENİSTAN'DA HAPİSTE

Ermenistan sınırına girerek hayvanları geri getirmek isteyen Umut Ali Özmen, Ermeni askerleri tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 aydır Ermenistan’da hapiste bulunan Umut Ali Özmen’in ailesi Umut Ali'nin dönmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti.

"BEN EVLADIMI İSTİYORUM"

Ermenistan’da çocuğuna işkence yapıldığını iddia eden anne Altınay Özman, “Ben çocuğumu istiyorum. İki aydır psikolojisi bozulmuş, çocuğum şiddet görüyor. Hücreye atmışlar. Dillerini bilmiyor. Yapacağımız hiç bir şey yok. Ben evladımı istiyorum.” demişti.

"TAYYİP DEDE ABİMİ KURTAR"

Ermenistan’da iki aydır hapiste bulunan abisini çok özlediğini belirten Umut Ali Özmen’in 8 yaşındaki kız kardeşi Bengü Nisa Özmen ise, Başkan Erdoğan’a, ‘Tayyip dede abimi kurtar’ diye seslenerek gözyaşı dökmüştü.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Tutuklanan Umut Ali Özmen’in ailesine müjde geldi. Başkan Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı’nı aradığı ve Umut Ali’nin serbest bırakılacağı öğrenildi.