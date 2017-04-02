Erdoğan: Evet diyen de hayır diyen de saygındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da toplu açılış töreninde seçmene seslendi.

Referandum ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bu Kılıçdaroğlu diyor ki, hayır diyenler terörist diyormuşuz. Kılıçdaroğlu yine yalan söylüyorsun. Evet diyen ne kadar saygınsa hayır diyen de o kadar saygındır." dedi ve ekledi; "Ancak onları uyarmak da görevimizdir."

"KİM HAYIR DİYOR?"

Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı; "Kim hayır diyor? Kandil hayır diyor mu, bölücübaşı hayır diyor mu? Avrupa'daki bazı liderler hayır diyor mu? FETÖ hayır diyor mu? Türkiye'den baro başkanı gidip Avrupa'da hayır kampanyası yapıyor.

Bütün bunlar hayır derken, biz milletimize iki şeyi hatırlatacağız. Bir, peygamber efendimiz söylüyor, kişi sevdiğiyle beraberdir. İki, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. "





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

ANKARA EVET DİYOR MU?

"1 Kasım’daki seçimle bunların heveslerini milletim kursaklarında bıraktı. 16 Nisan ise bu kriz tüccarlarına verilecek tarihi bir cevap olacaktır. Ankara, 16 Nisan’da bir daha darbecilere meydan vermemek için evet diyor mu? FETÖ çetesini bir daha bu ülkeye zarar veremeyecek hale getirmek için 16 Nisan’da evet diyor mu?

Ankara, 1950'den bu yana 48 hükümete şahitlik etti. Koalisyon hükümetleri kurulurken, ne dolaplar döndüğünü en iyi bu şehir bilir. O Güneş Moteller, o pazarlıklar. Biz diyoruz ki, Türkiye bu zilletten kurtulsun. Artık hükümetler doğrudan sandıkta kurulsun. Ankara, ne cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları görmüş bir şehirdir.

Şimdi ne diyorlar bir de, Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek. Kim diyor, Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey söz konusu değil."