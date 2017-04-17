Cumhurbaşkanı Erdoğan şükür namazı kılıp Kur'an okudu

ŞÜKÜR NAMAZI KILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Eyüp Sultan'a geldi. Kalabalığın "Başkan" sloganlarıyla karşıladığı Erdoğan, Eyüp Sultan'da şükür namazı kıldı ve Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sevgi gösterileri arasında Eyüp Sultan'dan ayrılıp Fatih Camii'ne geçti.
AYET OKUDU
Erdoğan, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, burada ayet okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.