Cumhurbaşkanı Erdoğan şükür namazı kılıp Kur'an okudu

Elazığ Belediyesi, çöp gazından elektrik üretim santralinde günlük işlenen 400 ton çöpten 10 bin haneye yetecek enerji elde ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 25 bin 359 hastaya sandık hizmeti verildi.

Lice'de en yüksek 'evet', 1 Kasım'ı boykot eden köyden

1 Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı FOX TV'de canlı yayına bağlanan Meral Akşener, 'hayır' oyları yüzde 52 açıklaması yaptı.

2 Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik Anayasa değikliği milletin onayını aldı. Partili cumhurbaşkanlığı başlıyor, askeri yargı kalkıyor, HSYK yeniden yapılandırılıyor.

3 CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler 8. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu istifa etmeye gönüllü değil ancak koltuğuna oturmaya aday isimler sırada bekliyor.

4 Hollanda'da referandum kutlaması Hollanda’daki Türk vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından kutlama yaptı

5 Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır "Benim oyumla dağdaki bir çobanın oyu nasıl bir olur" çıkışıyla gündeme oturan Aysun Kayacı, Hayır'cılar tarafından sık sık anılıyor.

6 Yurt dışı oylarında EVET rekoru Gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde 59,09'la EVET dedi.