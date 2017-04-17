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Cumhurbaşkanı Erdoğan şükür namazı kılıp Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan'da şükür namazı kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde ayet okudu.

17.04.2017 - 14:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şükür namazı kılıp Kur'an okudu

ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Eyüp Sultan'a geldi. Kalabalığın "Başkan" sloganlarıyla karşıladığı Erdoğan, Eyüp Sultan'da şükür namazı kıldı ve Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şükür namazı kılıp Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sevgi gösterileri arasında Eyüp Sultan'dan ayrılıp Fatih Camii'ne geçti.

AYET OKUDU

Erdoğan, cami avlusunda yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edip, burada ayet okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yavuz Sultan Selim'in türbesine geçerek burada da ziyarette bulundu.

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an okudu VİDEO

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