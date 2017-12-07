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Erdoğan: FETÖ'cüler hala Yunanistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çipras'ın "FETÖ'cüleri vereceğim" demesine rağmen iade etmediğini söyledi.

AA | 07.12.2017 - 07:11..
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Erdoğan: FETÖ'cüler hala Yunanistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hakkında Çipras ile görüştüğünü aktardı. Erdoğan, Çipras'ın "15-20 gün içerisinde darbecileri iade edeceğim" dediğini aktardı.

Erdoğan: FETÖ'cüler hala Yunanistan'da

"DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Erdoğan, "Maalesef şu anda hala bunlar Yunanistan'da. Bizim bunları çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Eğer Yunanistan'a karşı böyle bir şey yapılıyorsa biz orada da dikkatli olmamız lazım. Biz de bunları aynı şekilde yakalayıp Yunanistan'a teslim etmemiz lazım. Darbe ne demek ya? Böyle bir darbeyi yapacaklar, biz de seyirci kalacağız. Olamaz böyle bir şey." dedi.

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