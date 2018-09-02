Erdoğan: FETÖ'nün hiçbir dost ülkede olmasını istemiyoruz

Başkan Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katıldı.

Erdoğan, forumda yaptığı konuşmada özetle şu ifadelere yer verdi:

"İŞ ADAMLARIMIZ KIRGIZİSTAN'A ÖNCELİK VERMELİ"

"Türk iş adamlarına sesleniyorum, Kırgızistan dost ve kardeş bir ülkedir. Yatırımlarınızda gelin bu ülkeye öncelik verin."

"Kur manipülasyonuyla, Türkiye'nin güçlü ve sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturmaya çalışıyorlar."

"Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor."





"O KREDİ KURULUŞLARI CAMBAZDIR"

"Malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya, bunların her adımı politiktir. Bunlar cambazdır. Sakın cambazlara inanmayın."

"Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, ekonomide de bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmekte kararlıyız."

"Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz."





"HİÇBİR DOST ÜLKEDE FETÖ'NÜN DOLAŞMASINI İSTEMİYORUZ"

"Kırgızistan ile ikili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor."

"FETÖ mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyoruz. Biz, adalet istiyoruz."